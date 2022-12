A achiziționat 18.000 de tricouri cu mesajul "Anglia, campioană mondială 2022". Ce face cumpărătorul cu ele după eliminare

Franţa şi-a confirmat statutul şi a câştigat, după un joc mai pragmatic. Aurelien Tchouameni (minutul 17) şi Olivier Giroud (minutul 78) au marcat pentru ''Les Bleus'', ambii din pasele lui Griezmann, în timp ce golul englezilor a fost înscris de Harry Kane (minutul 54 - penalty), care a ratat în final un penalty ce putea duce meciul în prelungiri.

Antoine Griezmann a devenit jucătorul cu cele mai multe assist-uri la naţionala Franţei (all-time), 28, devansându-i pe Zinedine Zidane (26) şi Thierry Henry (27).

Franţa este prima campioană mondială en-titre care ajunge în sferturile ediţiei următoare de la Brazilia în 2006. Spania şi Germania au ieşit din faza grupelor după ce au cucerit titlurile mondiale în 2014, respectiv 2018.

Decizie neinspirată pentru o firmă din Marea Britanie

La începutul turneului final, Wholesale Clearance UK, o firmă din Marea Britanie, a hotărât să cumpere 18.000 de tricouri pe care erau inscripționate mesajele "Anglia, campionă mondială 2022. În sfârșit, vine acasă!".

Eliminarea britanicilor din sferturile de finală ale competiției nu a făcut decât să creeze pierderi importante pentru respectiva firmă, ținând cont că un tricou a costat 30 de lire, valoarea totală ridicându-se la aproximativ 540.000 de lire.

"Sunt siderat că Anglia a fost eliminată de la CM 2022. Am fost impresionat de jocul echipei la Cupa Mondială din Qatar și eram sigur că va câștiga acest turneu. Când am fost abordat de un furnizor să cumpăr tricourile, pur și simplu nu am putut spune ”nu”.

Dar acum am rămas cu 18.000 de tricouri care spun că am câștigat Cupa Mondială și nu știu exact ce să fac. Vreau să apelez la fanii englezi să cumpere un asemenea tricou, pentru a-l păstra ca o amintire pentru felul în care a jucat echipa de-a lungul turneului. Chiar dacă nu au câștigat, ei sunt învingători în ochii mei", a spus managerul respectivei firme, citat de Marca.