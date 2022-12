Selecționerul Franței, Didier Deschamps, nu s-a ascuns după perdea. Declarația îndreptată spre Anglia

Francezii au învins-o pe Anglia după ce Harry Kane a ratat un penalty decisiv cu șase minute înainte de încheierea timpului regulamentar. Nouarul a tras mult peste poarta lui Hugo Lloris, iar elevii lui Didier Deschamps s-au bucurat ca niște copii.

După meci, selecționerul „Cocoșului galic” a vorbit despre faptul că se simte bine să ajungă în semifinalele Campionatului Mondial din Qatar, evidențiind că Franța a fost destul de norocoasă, având în vedere lovitura de la 11 metri ratată de Kane.

Deschamps: „M-am uitat la toate sferturile de finală”

„E foarte tare pentru jucători să fie din nou în ultimii patru. Am fost puțin norocoși, totuși, pentru că am oferit două penalty-uri, dar am menținut avantajul cu inima și curajul.

M-am uitat la toate sferturile de finală și nicio echipă nu s-a calificat în semifinale dominând meciul. Aș fi preferat să nu oferim cadouri Angliei, au fost la un nivel foarte ridicat”, a spus Deschamps, potrivit GOAL.

Anglia - Franța 1-2

„Cocoșul galic” a început în forță meciul de pe „Al Bayt”. Aurelien Tchouameni a înscris o „bombă” în minutul 17 și a deblocat tabela în main event-ul serii de la Campionatul Mondial din Qatar.

În partea a doua a meciului, Harry Kane a restabilit egalitatea din penalty în minutul 54, dar reușita sa a fost anulată de golul lui Olivier Giroud din minutul 78.

Naționala dirijată de Gareth Southgate a avut șansa să modifice tabela pe final, după ce englezii au mai beneficiat de o lovitură de departajare. Tot Kane a executat, care de data asta a ratat și a pierdut șansa să ducă meciul în prelungiri.