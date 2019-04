Fuglsang a castigat Liege-Bastogne-Liege 2019

Ciclistul danez Jakob Fuglsang a reusit cea mai mare performanta a carierei dupa ce a castigat editia din acest an a cursei clasice belgiene Liege-Bastogne-Liege.

Ciclistul de la Astana a evadat cu 13 kilometri inainte de finish si a fost aproape sa cada pe o coborare cu 5 kilometri inainte de linia de sosire, terminand cursa in 6 ore, 37 de minute si 37 de secunde. Fuglsang a fost urmat de italianul Davide Formolo (Bora-Hansgrohe / +27 secunde), germanul Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe / +57 secunde) si britanicul Adam Yates (Orica-GreenEDGE / +57 secunde).



Liege-Bastogne-Liege, denumita „La Doyenne” („Batrana Doamna”), este o cursa clasica de o zi desfasurata in Belgia, care se tine din anul 1892, fiind cea mai veche dintre cele 5 „monumente” din calendarul UCI. Celelalte sunt Milano-San Remo (Italia, „La Primavera”, castigata in 2019 de Julian Alaphilippe), Tour of Flanders (Belgia, „Ronde van Vlaanderen”, castigata in 2019 de Alberto Bettiol), Paris-Roubaix (Franta, „Queen of the Classics” sau „l'Enfer du Nord”, castigata in 2019 de Philippe Gilbert) si Giro di Lombardia (Italia, „Autumn Classic” sau „Race of the Falling Leaves”, se va organiza pe 12 octombrie 2019).



In cursa feminina s-a impus olandeza Annemiek van Vleuten



Cursa feminina se organizeaza, incepand cu 2017, doar intre Bastogne si Liege, pe o distanta de 138.5km, si a fost castigata acum de olandeza Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott / 3 ore, 42 minute, 10 secunde), dupa ce primele doua editii fusese adjudecate de Anna van der Breggen, tot din Olanda. Van Vleuten este una dintre cele mai valoroase cicliste ale momentului, fiind campioana mondiala in proba de contratimp (2017, 2018) si castigand Giro Rosa (2018) si La Course by Le Tour de France (2018). Ea a fost urmata de Floortje Mackaij (Olanda / Sunweb / +1 minut si 39 secunde), Demi Vollering (Olanda / Parkhotel Valkenburg / +1 minut si 43 secunde) si Soraya Paladin (Italia / Ale Cipollini / + 1 minut si 43 secunde).