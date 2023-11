Antrenorul român care rămăsese liber de contract în vară, după despărțirea de Al Raed, nu a stat mult timp fără echipă. Marius Șumudică s-a întors la Gaziantep, unde a primit ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare. Când Șumudică a semnat, gruparea turcă avea înfrângeri pe linie în campionat și ocupa ultima poziție. În prezent, Gaziantep este pe locul 11 în Super Lig.

Marius Șumudică, încântat de dragostea primită în Turcia

Marius Șumudică a fost pe placul turcilor în fiecare mandat al său, asta și datorită personalității sale, fiind surprins de multe ori sărbătorind cu fanii la victorii. Antrenorul român se bucură de aceeași afecțiune și în prezent, din ce a dezvăluit el și a spus cât de frumos este tratat acolo.

Tehnicianul s-a arătat dispus chiar și să își ia cetățenia turcă, în cazul în care i se va oferi, asta și după ce în trecut a mai primit aceeași propunere.

„Acasă e acasă, m-am întors, am stat cinci zile cu familia și la treabă din nou. Pregătim meciul cu Ankaragucu, mai avem o perioadă până la următoarea întrerupere din 23 decembrie, când avem câteva zile libere între tur și retur, sper să petrec Crăciunul acasă, după care mă întorc de Revelion înapoi.

Obiectivul rămâne același, să rămânem în prima ligă. Eu când am preluat echipa avea zero puncte după cinci meciuri și un singur gol marcat. Ne-am ridicat, din opt meciuri am câștigat cinci, șase cu cel de Cupă, dar nu am realizat nimic deocamdată. Avem 15 puncte, ok, am urcat până pe locul 11, foarte important este următorul meci, dacă vom reuși să câștigăm cred că vom urca în primele 10 și vom lua o opțiune serioasă așa, să ne atingem obiectivul.

Sunt ei așa mai excentrici și mai... dar sunt oameni pătimași, fanatici, trăiesc cu foarte mult patos așa tot ceea ce fac, urmăresc antrenamente. Foarte multe ziare scrise, apropo, aici au desființat ăștia și ziarele, am văzut ce se întâmplă, e o bătaie de joc ce se întâmplă la adresa presei, nu sunt de acord.

Am avut șansa să primesc pașaportul turcesc și acum pot, ok, nu a fost o prioritate la momentul respectiv, dar dacă îmi va fi acordat cu mare plăcere. Nu voi renunța niciodată la cetățenia mea, pentru mine România e România, aici m-am născut și aici sper să 'dau și colțul'. E țara mea, cum am spus, odată și odată mă voi întoarce în campionatul României, pentru că de aici am plecat, am făcut școala, aici am prieteni, am susținători și aici, dar făcând o comparație, cred că sunt mai iubit în Turcia decât în România.

(n.r. dacă îl asaltează lumea pe stradă în Turcia) Ies, dar mi-e greu, mi-e rușine, sunt un tip mai rușinos așa, că nu mă lasă să plătesc cafele, ceaiuri, baclavale, fistic pe unde mă duc să mănânc. Am zonele mele pe unde mă duc să mă plimb cu staff-ul, mă mai duc și mă mai recreez. Dar și ei sunt, să știți că nu sunt doar lapte și miere, când ai rezultate sunt ok, dar când vor veni și eșecuri probabil, nu știu ce se va întâmpla, dar mă bucur de o simpatie extraordinară.

În momentul de față, cred că este cea mai bună perioadă a carierei în relația cu orașul, publicul, cu jucătorii, e ok”, a declarat Marius Șumudică la plecarea din țară.