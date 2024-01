„Se potrivește perfect nevoilor lui Atletico!” Spaniolii au scris despre Horațiu Moldovan 

Portarul român a fost dorit de gruparea pregătită de Diego Simeone, care s-a arătat dispusă să plătească clauza de reziliere în valoare de 800.000 de euro pentru a-l transfera. Horațiu Moldovan a jucat ultimul său meci în tricoul Rapidului, scor 4-3 cu FC U Craiova, anunțându-și plecarea la finalul meciului.

Horațiu Moldovan, analizat de jurnaliștii spanioli

Moldovan a negociat cu Betis Sevilla, însă pe fir a intrat și Atletico Madrid, care căuta o soluție pentru a suplini absența lui Ivo Grbic, portarul de rezervă al echipei, care urmează să fie vândut în Premier League, la Sheffield United. Publicația catalană Mundo Deportivo a publicat un clip cu paradele goalkeeper-ului din meciul cu Universitatea Craiova de pe Arena Națională.

„Așa joacă portarul Horațiu Moldovan”, se arată în titlul de pe Mundo Deportivo.

„Atletico Madrid are un portar nou. Clubul a reușit să ajungă la un acord cu un portar care a trecut pe radarul mai multor echipe însă se potrivește perfect nevoilor echipei alb-roșu în fața mai mult decât probabilei ieșiri a lui Ivo Grbic”, au scris spaniolii.

Horațiu Moldovan și-a anunțat plecarea de la Rapid: "Credeți că e de refuzat Atletico Madrid? E ceva SF!"

"Cred că ne-am obișnuit ca la Rapid să avem astfel de meciuri. Mă bucur foarte mult că am întors scorul. Nu renunțăm niciodată. Cheia a fost că am demonstrat că suntem o echipă și nu am renunțat.

Sunt jucător profesionist. Era foarte frumos să joc în fața fanilor azi, să-mi iau rămas buni de la coechipieri. Mă bucur că am ieșit sănătos și că am câștigat. Da, am avut mai multe emoții azi decât de obicei. A fost o încărcătură foarte mare. Într-o zi eram într-o parte, într-o zi în altă parte, dar mă bucur că s-a terminat așa.

La început, sincer nu prea am crezut (n.r - că transferul la Atletico e real). După am văzut că avansează lucrurile și totul este oficial, n-am putut decât să mă bucur și să mă gândesc că e șansa vieții mele.

Credeți că Atletico Madrid e de refuzat vreodată în carieră? Poate această șansă nu mai vine niciodată. Poți fi cel mai bun portar din România și să nu mai vină această șansă.

Dacă mă voi impune la Atletico? Voi merge să văd ce se întâmplă, voi munci la fel, iar când îmi va veni șansa sper să demonstrez că am valoare.

Am vorbit și cu cei de la națională, cu nea Leo, cu Mister Edi. M-au felicit. Vom vedea câte meciuri pot juca până la vară. Acum mă concentrez doar la ce am de făcut în continuare.

D-asta e frumos fotbalul. E foarte imprevizibil. Acum 4 ani nu aveam echipă în Liga 2, iar acum sunt foarte aproape să semnez cu Atletico Madrid, e ceva SF! Ascensiunea mea se datorează tuturor antrenorilor cu care am lucrat, familiei mele, Rapidului și oamenilor de aici, galeriei, suporterilor. Le mulțumesc enorm și le sunt recunoscător.

Ce mi-au spus colegii? N-au înțeles prea multe nici ei, nici eu, dar m-au felicitat și speră să am o carieră de succes. Provocarea e să fiu sănătos și să dau ce am mai bun din mine", a spus Horațiu Moldovan la finalul meciului cu FC U Craiova.