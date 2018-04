Zlatan SFIDEAZA logica la 36 de ani! Ce a putut sa faca Ibrahimovic in ultimul meci al lui LA Galaxy! VIDEO

Zlatan n-a mai marcat iar echipa lui a pierdut, insa a oferit un moment cu adevarat remarcabil!

Invincibilitatea celor de la LA Galaxy dupa venirea lui Zlatan s-a incheiat mult mai repede decat si-ar fi dorit - dupa cele 2 goluri de la debut ce au adus o victorie cu 4-3 in fata lui Los Angeles FC si golul victoriei cu Chicago Fire, Zlatan a fost integralist in infrangerea cu 2-0 in fata celor de la Atlanta United.

Zlatan a oferit insa un nou moment memorabil - chiar si la 36 de ani, Ibrahimovic a aratat o flexibilitate iesita din comun, ridicand piciorul la o inaltime de mai bine de 2 metri pentru a trimite o pasa catre un coleg!