Zinedine Zidane, verdict clar cu privire la cariera sa de antrenor: „Dorința mea rămâne asta”

Prima dată, Zinedine Zidane a antrenat echipa „blanco” în perioada ianuarie 2016 - mai 2018, unde a strâns 149 de meciuri și o medie de 2.30 de puncte pe partidă, conform Transfermarkt, iar a doua oară s-a aflat la cârma lui Real în perioada martie 2019 - iunie 2021, unde a bifat 114 meciuri și o medie de 2.04 puncte pe joc, potrivit aceleiași surse.

Câștigător de trei ori al Ligii Campionilor cu Real Madrid (15/16, 16/17, 17/18), „Zizou” a vorbit despre o posibilă revenire a sa în antrenorat, evidențiind că până când se sfârșește luna iunie își dorește să ia o decizie cu privire la viitorul său. De asemenea, francezul a precizat că vrea să revină la cârma unei echipe.

„Acum am timp, dar nu știu pentru cât timp. Știu că vreau să antrenez din nou. Poate o să-mi fac ceva timp până în iunie, lucrurile trebuie să fie rapide. Desigur, rămâne dorința mea să revin în antrenorat”, a spus Zinedine Zidane, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

