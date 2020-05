Van Nistelrooy NEAGA afirmatiile lui Capello: "Nu i-am spus asa ceva!" Reactia fostului atacant 

Declaratiile care ar fi fost facute de Fabio Capello din perioada in care a antrenat-o pe Real sunt contrazise de Van Nistelrooy.

Conform Sky Sports Italia, Fabio Capello ar fi declarat ca Ronaldo Nazario i-a facut cele mai mari probleme in vestiarul lui Real Madrid, iar in perioada in care a fost la echipa, Van Nistelrooy s-ar fi dus sa ii spuna ca in vestiar miroase a alcool.

Fostul international olandez a dezmintit afirmatiile pe care le-ar fi facut Capello, sustinand ca nu a spus niciodata asa ceva.

"In privinta unor declaratii care ii sunt atribuite lui Fabio Capello, in care spune ca eu, atunci cand era antrenor i-am spus ca in vestiarul lui Real Madrid 'miroase a alcool', vreau sa dezmint aceste afirmatii. Acel vestiar a demonstrat profesionalism din primele zile", a scris pe Twitter fostul atacant.

A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del @realmadrid "olía a alcohol" quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima. pic.twitter.com/Z2xmRFwZpN — Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) May 20, 2020

Van Nistelrooy a adaugat: "De la primul pana la ultimul coechipier am lucrat si am aparat tricoul clubului intr-un mod integru si profesionist".