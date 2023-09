Transfer pentru Mario Balotelli, la 33 de ani

Din 2022, atacantul italian joacă pentru FC Sion, în Elveția, dar este foarte aproape de a se întoarce la una dintre fostele sale echipe.

Adana Demirspor, fosta adversară a lui CFR Cluj din preliminariile UEFA Conference League, este interesată de revenirea lui Balotelli, iar negocierile dintre cele două părți avansează în această perioadă.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Balotelli este din ce în ce mai aproape de transferul la Adana Demirspor. Dacă mutarea se va concretiza, turcii nu vor plăti niciun ban pentru transfer.

Mario #Balotelli is getting closer to return to #AdanaDemirspor from #Sion without #transfers fee. Offered a contract until 2025 https://t.co/FxkLIkkUsJ