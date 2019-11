SENZATIONAL! Scorul zilei vine de la nationalele U19! Era 5-1 pentru Elvetia cu Gibraltar, cand a fost eliminat un om al elvetienilor. Cat s-a terminat meciul

Meciurile din primul tur de calificari la Campionatul European U19 s-au desfasurat in cursul zilei de astazi.

Scorul zilei vine din partida Gibraltar U19 - Elvetia U19, acolo unde elvetienii au deschis scorul in minutul 10, iar pana in minutul 35 au mai inscris de 4 ori in poarta nationalei din Gibraltar. In minutul 35, Gibraltar a inscris gol din penalty, iar elvetienii au avut un jucator eliminat, dupa ce a primit cartonasul rosu direct.

Pana la pauza, Elvetia a mai inscris doua goluri, iar dupa pauza, au asaltat poarta Gibraltarului, inscriind nu mai putin de 9 goluri in repriza secunda. Meciul s-a terminat 16-1 pentru Elvetia U19, care a jucat in inferioritate numerica 65 de minute.

Atacantul elvetienilor, Laurent Tolaj a inscris 7 goluri, cele mai multe pentru nationala Elvetiei, care se afla pe locul 2 in clasamentul grupei, cu 6 puncte obtinute.