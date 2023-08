Se face! PSG transferă un jucător de la Barcelona. Toate detaliile

Transfnerul lui Ousmane Dembele de la Barcelona la PSG este ca și rezolvat, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe contul său oficial de Twitter.

Cele două părți s-au înțeles pentru un contract valabil până în 2028, iar Barcelona se va alege cu suma de 50 de milioane de euro, ce reprezintă o ”clauză privată”.

Dembele va fi cel mai răsunător transfer al parizienilor din această vară. Campioana Franței a cheltuit deja aproximativ 160 de milioane de euro pentru jucători precum Manuel Ugarte (Sporting Lisabona), Lucas Hernandez (Bayern Munchen), Hugo Ekitike (Stade Reims), Kang-in Lee (RCD Mallorca), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Milan Skriniar (Inter Milano) și Marco Asensio (Real Madrid).

Ousmane Dembele a fost adus la Barcelona în 2017, de la Borussia Dortmund, pentru a-l înlocui pe Neymar. Transferul francezului s-a ridicat la 140 de milioane de euro.

Ousmane Dembélé to PSG, here we go! Medical tests booked, official contract valid until June 2028 will be signed by Saturday ???????????????????? #PSG

‘Private’ clause activated on Monday for €50m.

Main part to Barcelona and also part to player side/his agent Moussa Sissoko.

Sealed soon. pic.twitter.com/g4LLItD8DA