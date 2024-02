În fața a 40.000 de spectatori, echipa lui Leo Messi s-a impus fără emoții împotriva ”selecționatei” Hong Kong All-Stars. După meci, fanii au rămas profund dezamăgiți. Nu pentru înfrângerea echipei lor, ci pentru că nu l-au văzut jucând pe Leo Messi.

Pe rețelele de socializare a izbucnit un scandal imens imediat după încheierea partidei. Fanii au acuzat faptul că au plătit sume uriașe pentru biletele de acces la partidă și nu l-au văzut pe starul argentinian jucând, cu toate că promovarea meciului s-a învârtit în jurul Balonului de Aur.

Atât Messi, cât și Luis Suarez, Jordi Alba și Sergio Busquets au început meciul de pe banca de rezerve. Ultimii doi au intrat pe parcursul reprizei secunde, iar Messi și Suarez au rămas pe banca de rezerve pe tot parcursul partidei.

„Aceasta a fost cea mai mare înșelătorie care a lovit Hong Kong. Mii și mii de fani au fost dezamăgiți și înșelați, după ce au plătit atât de mult doar pentru a-l vedea pe Messi jucând”, a scris un fan pe Twitter.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, un bilet la meciul Hong Kong All-Stars - Inter Miami a costat între 100 și 600 de dolari.

This was the biggest scam to hit #hongkong thousands & thousands of disappointed & cheated fans who paid so much just to see #Messi play.

Total loss of respect for the player, #Davidbeckham & the organisers.

He didn’t even come on the field. #lionelmessi #intermiami