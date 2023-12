După ce a fost condusă cu 2-0, Ajax a reușit să revină cu două goluri marcate pe finalul partidei, în minutele 83 și 89, dar tot cei de la Hercules au fost cei care au dat lovitura.

În prelungirile partidei, în minutul 90+3, Mats Grotenbreg a punctat pentru 3-2 și a adus o victorie istorică pentru echipa din liga a patra.

Imaginile bucuriei de pe stadionul lui Utrecht s-au viralizat într-un timp foarte scurt pe rețelele de socializare.

Ajax nu a reușit să se califice în fazele eliminatorii din Europa League și va juca play-off-ul optimilor din Conference League, împotriva celor de la Bodo/Glimt.

Hercules, from the 4th division of Dutch football, just knocked Ajax out of the cup with a 3-2 win

USV Hercules v Ajax in the Cup:

• Hercules were 100/1

• They went 2v0 on 66th Minute

• Ajax scored 84th & 89th Minute

• Hercules score in the 93rd Minute to create history

Ajax Worse Result Ever ????

