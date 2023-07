Ruben Dias i-a răspuns lui Cristiano Ronaldo după ce a declarat că „fotbalul european și-a pierdut calitățile” 

Atacantul lui Al-Nassr a declarat că nu plănuiește să se mai întoarcă în Europa, argumentând că „fotbalul european și-a pierdut mult din calitate”. Colegul lui Cristiano Ronaldo de la națională, Ruben Dias, a comentat declarațiile pe care le-a făcut căpitanul său și nu a ezitat să îl contrazică.

Ruben Dias îl contrazice pe Cristiano Ronaldo

Câștigător al „tripletei” alături de Manchester City în sezonul trecut, Ruben Dias nu îi dă dreptate colegului său de la națională.

„Liga saudită transmite un mesaj puternic, coincide cu cel al lui Cristiano Ronaldo la naționala portugheză. Nu cred că știe cineva ce se va întâmpla. Așteptăm cu toții să vedem cum decurg lucrurile, însă cred că putem vorbi doar de prezent și chiar acum Premier League și Europa, în general, vor rămâne mai competitive”, a declarat Ruben Dias pentru beIN Sports.

Declarațiile lui Cristiano Ronaldo și „săgețile” către Messi

„Sunt 100% sigur că nu voi reveni la un club european. Fotbalul european şi-a pierdut mult din calitate. Singura care rămâne valabilă şi care merge bine este Premier League. Are o lungime avans faţă de toate celelalte campionate.

Campionatul spaniol nu mai este la fel de bun ca pe vremuri. Campionatul portughez e bun, dar nu este un campionat de top. Cred că şi campionatul german a pierdut mult.

Campionatul saudit este mai bun decât MLS. Am deschis calea pentru liga saudită, iar acum toţii jucătorii vin aici. Într-un an vor veni tot mai mulţi jucători de top în Arabia Saudită. Într-un an, campionatul saudit va depăşi campionatul Turciei şi campionatul Olandei”, a spus Cristiano Ronaldo.