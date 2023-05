Rino Gattuso revine! Cu ce echipă de top negociază + ar putea avea derby cu un antrenor român

După o ultimă experiență nereușită în La Liga, Gattuso este gata să preia o altă echipă. De data asta în campionatul Greciei, acolo unde este dorit de Olympiakos, cea mai titrată echipă din Superliga greacă, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Gruparea de pe „Georgios Karaiskakis” a pierdut contactul cu AEK Atena și Panathinaikos, echipele care se luptă pentru titlu în Grecia, și tremură și pentru un loc pentru cupele europene.

