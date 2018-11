Reusita FANTASTICA a lui Odegaard! Pustiul Realului, gol in stilul Messi

Tanarul jucator este imprumutat in Eredivisie.

Martin Odegaard, pustiul care impresiona pe cand juca pentru Stromsgodset impotriva FCSB-ului in cupele europene, revin in prim-plan. Ajuns la 19 ani, Odegaard apartine de Real Madrid, insa a fost imprumutat pentru acest sezon la Vitesse in Eredivisie.

Iar mijlocasul norvegian a marcat pentru a 2-a oara in ultimele 3 partide in victoria cu 2-1 in fata celor de la Utrecht. Odegaard a inscris superb din lovitura libera cu piciorul stang, o executie caracteristica lui Messi!

Tot in Olanda, Ajax a reusit un rezultat incredibil in deplasare - 7-1 pe terenul celor de la Excelsior.