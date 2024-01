Reacția lui Marius Șumudică, după ce a fost aspru criticat în Turcia

Campioana en-titre a Turciei s-a impus cu 2-1, într-un meci în care Marius Șumudică i-a titularizat pe toți cei patru fotbaliști români (Florin Niță, Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș).

Gaziantep a condus la Istanbul împotriva campioanei Turciei încă din minutul 29, prin reușita lui Arda Kizildag. Gaziantep a intrat cu avantaj la pauză, dar Galatasaray a restabilit egalitatea în minutul 72, prin Wilfried Zaha, iar Baris Yilmaz, a dat lovitura pe finalul partidei, în minutul 89, cu o execuție la care Florin Niță nu s-a putut opune.

După meci, Marius Șumudică a fost aspru criticat în Turcia pentru atitudinea sa și pentru declarațiile sale, dar s-a apărat la conferința de presă. Antrenorul român a spus că echipa sa a avut un joc solid împotriva celor două contracandidate la titlu din Superlig.

Marius Șumudică a reacționat

"Se spune doar că am jucat bine împotriva lui Fenerbahçe. Am arătat că am jucat bine și împotriva lui Galatasaray.

Nu-mi pasă cine devine campioană. Îl felicit pe antrenorul Okan Buruk. Este unul dintre cei mai buni antrenori din Turcia. Este și o persoană care îmi place", a spus Marius Șumudică.

Marius Șumudică a preluat Gaziantep în luna septembrie, iar de atunci a bifat 21 de meciuri în campionat și Cupa Turciei, reușind să câștige nouă dintre acestea. Patru s-au încheiat la egalitate, iar opt au fost înfrângeri.

???? Sumudica:

--

???? "Sadece Fenerbahçe'ye karşı iyi oynuyoruz deniyor."

???? "Galatasaray'a karşı da iyi oynadığımızı gösterdik."

???? "Kimin şampiyon olacağı umurumda değil."

???? "Okan hocayı tebrik ediyorum. Türkiye'deki en iyi teknik direktörlerden biri. Sevdiğim de bir insan." pic.twitter.com/AbdvgH3b8y — FutbolArena (@futbolarena) January 29, 2024

Gaziantep, pe loc retrogradabil

Gaziantep avea nevoie de un rezultat pozitiv pentru a ieși, cel puțin temporar, din zona retrogradabilă din Superliga Turciei. Echipa lui Marius Șumudică rămâne pe locul 15, primul retrogradabil, cu 23 de puncte după 23 de etape, la egalitate cu Pendikspor.

În următoarea etapă, Marius Șumudică se va duela cu una dintre fostele sale echipe din Turcia, Kayserispor, iar Galatasaray se va deplasa pe terenul celor de la Samsunspor.