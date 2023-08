Evoluțiile sud-americanului nu au fost pe măsura așteptărilor lui Unai Emery, antrenorul care a reușit una dintre cele mai mari surprize ale sezonului trecut din Premier League: calificarea în Conference League cu echipa de pe Villa Park.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, brazilianul s-a înțeles cu Al Duhail, campioana din Qatar. Coutinho și-ar dori să plece de la Aston Villa și să semneze cu o echipă la care poate prinde mai multe minute.

Doar că singurul impediment în calea transferului este reprezentat de clubul de pe Villa Park. Englezii nu și-au dat, momentan, acordul pentru transfer, astfel că negocierile dintre cele două părți vor continua.

