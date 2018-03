Patru echipe se pregatesc sa devina CAMPIOANE! Cum arata lupta din marile campionate in pauza internationala

Cu mai putin de 10 etape de disputate, castigatoarele din marile campionate se stiu in mare masura.

Patru din cele mai puternici 5 ligi europene au fost dominate copios de o singura echipa. Barcelona, Manchester City, Bayern si PSG au "ucis" competitia inainte ca aceasta sa inceapa, iar acum se pregatesc pentru festivitatea de premiere. Doar in Italia lupta pare ca se va duce pana in ultima etapa, intre Napoli si Juventus.



PREMIER LEAGUE

Pep Guardiola a reusit in al doilea sezon la City sa construiasca o echipa aproape perfecta. City are 16 puncte peste locul al doilea, ocupat de marea rivala din oras, Manchester United. Cu o singura infrangere in acest sezon in Premier League, echipa lui Pep a marcat 85 de goluri si are sanse mari sa depaseasca bariera de 100 pana la finalul campionatului. City are ambitii mai mari de atat. Echipa s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor, acolo unde se va duela cu Liverpool, singura echipa care a invins-o in Premier League in acest sezon.



LA LIGA

Cu antrenor nou pe banca si fara Neymar, Barcelona a reusit sa se reorganizeze rapid sub comanda lui Ernesto Valverde, iar acum are 11 puncte in fata locului 2, ocupat de Atletico Madrid. Barca a aratat organizare mai buna defensiva in acest sezon si e neinvinsa pana acum in La Liga, 23 de victorii si 6 egaluri. Leo Messi e intr-o forma incredibila si pare ca trage din nou echipa dupa el. Barca s-a calificat in sferturile Ligii dupa ce a trecut de Chelsea in optimi. Urmeaza AS Roma pentru catalani in sferturile competitiei.



BUNDESLIGA

Bayern. Din nou Bayern. Chiar daca a avut un inceput ezitant de sezon, iar Carlo Ancelotti a fost demis, bavarezii au recuperat rapid distanta fata de rivali si au trecut precum TGV-ul pe langa ei. Cu legendarul Jupp Heynckes pe banca, Bayern a ajuns la 17 puncte in fata lui Schalke si se pregateste deja sa petreaca cu bere pe teren. Bayern are culoar si spre semifinalele Ligii Campionilor in acest sezon, dupa ce a picat cu Sevilla in sferturi. Heynkes s-a retras in 2013, dupa ce a cucerit trofeul Champions League. De atunci, Bayern n-a mai jucat finala.

LIGUE 1

Toti banii din lume nu iti pot aduce trofeul Champions League, insa iti pot aduce lejer titlul din Franta. Cu doua transferuri de 400 de milioane de euro vara trecuta - Neymar si Mbappe, PSG are 17 puncte in fata marii rivale Monaco, dar si un meci in plus. Seicii vor incheia oricum dezamagiti acest sezon. Principalul obiectiv a fost ratat dupa eliminarea din optimile Ligii Campionilor in fata lui Real Madrid.



SERIE A

Singurul campionat de top din Europa cu lupta stransa este in Italia. Dupa 6 titluri consecutive, Juve da semne de oboseala si se dueleaza de la egal la egal cu Napoli. Juve a profitat de perioada mai slaba a adversarilor din ultima perioada si si-a recapatat primul loc, insa are un avans de doar 2 puncte, iar totul este deschis. In Champions League, Juve se dueleaza cu cosmarul finalei de anul trecut, Real Madrid. Italienii cauta revansa, dupa ce au pierdut si finala din 2015 cu Barcelona.