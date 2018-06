Anuntul momentului la Milano! Donnarumma e dat la SCHIMB de AC Milan. Pentru ce jucator sunt gata sa faca TOTUL

Bomba pe San Siro. Donnarumma e aproape sa se desparta de AC Milan.

The Sun scrie ca portarul de 19 ani a fost oferit de Milan lui Chelsea ca parte a intelegerii pentru Alvaro Morata. Atacantul spaniol e considerat prioritatea campaniei de achizitii a Milanului. Vazut tot mai mult drept un jucator-problema, Donnarumma e disponibil si pentru un transfer direct. Milan cere cel putin 70 de milioane de euro pentru a-i permite transferul. PSG si Real, doi dintre gigantii care l-au urmarit in ultimii doi ani, nu mai par convinsi ca pustiul e omul de care au nevoie in poarta.

Donnarumma are 125 de meciuri in toate competitiile pentru AC Milan in 3 ani la prima echipa.