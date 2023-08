Nicolo Zaniolo prinde transferul carierei, după șase luni la Galatasaray! Miercuri face vizita medicală

Italianul a câștigat titlul în Turcia, unde a avut evoluții impresionante, iar acum poate prinde un transfer important în Premier League, unde este dorit insistent de Aston Villa.

Zaniolo a bătut deja palma cu gruparea de pe Villa Park și va efectua vizita medicală în cursul zilei de miercuri.

Galatasaray îl va ceda pe mijlocaș sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare definitivă pentru 30 de milioane de euro, sumă care include și eventuale bonusuri de performanță, scrie jurnalistul Nicolo Schira. În Premier League, Zaniolo va încasa 3,5 milioane de euro pe sezon.

⏳ Expected medicals tomorrow for Nicolò #Zaniolo with #AstonVilla. He leaves #Galatasaray on loan with option to buy for a package of €30M (bonuses included). He will earn €3,5M/year. #transfers #AVFC https://t.co/ystVbMppZa