Mircea Lucescu, transfer de senzație la Dinamo Kiev!

După ce în sezonul precedent a pierdut campionatul în fața rivalei Șahtior Donețk, antrenorul român își ”betonează” lotul pentru acest sezon cu Andriy Yarmolenko (33 de ani), fostul atacant al lui Dinamo Kiev, revenit la gruparea din capitala Ucrainei.

Yarmolenko a plecat în 2017 de la Dinamo Kiev și a semnat cu Borussia Dortmund, pentru 25 de milioane de euro.

După un singur sezon pe Signal Iduna Park, atacantul ucrainean a prins transferul în Premier League, la West Ham, care a plătit 20 de milioane de euro în schimbul său.

Andriy Yarmolenko returns to Dynamo ????????

Andriy Yarmolenko, the famous player, who featured for the White-Blues in 2006-2017, has returned to FC Dynamo Kyiv.

He’s signed two-year contract with the club. pic.twitter.com/uBYuNcFDyo