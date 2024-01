Foștii jucători de la FC Barcelona au fost titulari în duelul cu El Salvador, încheiat fără gol. Leo Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets și Jordi Alba au bifat astfel primul lor meci împreună, după ce atacantul uruguayan a semnat cu gruparea americană.

Deși nu au reușit să schimbe situația de pe tabela de marcaj, cei patru au creat o fază spectculoasă, care se putea încheia cu un gol. Jordi Alba i-a centrat din bandă lui Suarez, care a trimis în spate la Busquets, mijlocașul a deviat cu exteriorul spre Messi, care i-a pasat înapoi ibericului.

Busquets a trimis, din cădere, înapoi spre Messi, care a încercat un șut direct cu stângul, însă a trimis fix în portarul advers.

Alba to Suarez to Busquets to Messi to Busquets to Messi.

