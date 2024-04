Marius Șumudică își anunță revenirea: ”Cu siguranță!”

Antrenorul român a fost dorit de mai multe echipe din România în această perioadă, printre care FCU Craiova și Petrolul Ploiești, dar a preferat să rămână departe de fotbalul românesc.

În plus, Șumudică a purtat discuții și cu echipe din zona Golfului, însă își dorește să preia o echipă abia de la începutul sezonului următor.

Marius Șumudică: ”Cu siguranță!”

Într-o intervenție în direct la TV, fostul campion al României cu Astra Giurgiu spune că va prelua ”cu siguranță” o echipă în următoarea pauză competițională și a explicat de ce nu vrea să semneze în această perioadă.

„La vară, cu siguranță voi prelua o echipă. Am avut ceva contacte și în România, și în străinătate, dar e clar că urma să semnez pentru perioada asta scurtă de două luni plus încă un an cu anumite clauze. Nu mi-aș dori să iau o echipă din mers pentru că n-aș vrea să ies și să critic foștii colegi.

Suntem puțini, din ce în ce mai puțini antrenori români, eu știu ce am trăit în Turcia, știu ce presiune se punea pe mine și câți își doreau să vină în locul meu”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.

După ce a câștigat titlul cu Astra în 2016, Șumudică a antrenat mai mult în zona arabă și în Turcia. În 2021, tehnicianul a revenit în SuperLiga României, la CFR Cluj, însă șederea a fost scurtă, pentru că după doar 15 meciuri, tehnicianul a fost demis.