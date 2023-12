Marius Șumudică a răspuns clar când a fost întrebat de fotbalistul român al anului: „E singurul care poate juca la echipele mari din Turcia”

La câteva ore după ce Gaziantep a învins-o pe Karagumruk cu 3-0, Marius Șumudică a zburat spre România. La sosirea în țară antrenorul a vorbit despre echipa sa, dar și despre fotbaliștii români, după ce echipa națională s-a calificat la EURO 2024.

Marius Șumudică a ales fotbalistul român al anului

Întrebat despre cel mai bun fotbalist român al acestui an, Marius Șumudică l-a numit pe cel mai bine cotat jucător, Radu Drăgușin (21 ani). Fundașul a impresionat cu prestațiile sale din acest sezon, fiind titular indiscutabil atât la Genoa, cât și în naționala României.

Declarațiile de laudă ale lui Marius Șumudică vin la câteva zile după ce Florin Răducioiu a avut o reacție dură după ce fundașul a ieșit cel mai bun fotbalist al anului 2023 în ancheta GSP. Fostul atacant a spus despre Drăgușin că este „rudimentar” și că „ciobănia nu se poate premia”.

„Jucătorul român? Părerea mea că Drăgușin. Am și spus că Drăgușin ar fi singurul care ar putea juca pentru Galatasaray și Fenerbahce, echipele mari din Turcia. Sunt jucători buni, dar cred că el este cel mai în vogă, se vorbește foarte mult de el. A crescut într-un timp foarte scurt”, a declarat Marius Șumudică.

Florin Răducioiu, discurs dur la adresa lui Radu Drăgușin

Atacantul cu 21 de goluri la naționala României spune că Drăgușin "este foarte rudimentar din punct de vedere tehnic", iar "ciobănia" nu se poate premia. Răducioiu consideră că ar fi meritat să câștige acest premiu Denis Alibec, atacantul campion cu Farul Constanța, care de jumătate de an evoluează în Qatar, la Muaither.

"De unde și până unde l-ați premiat pe Radu Drăgușin jucătorul anului? Cu tot respectul pentru el, este un jucător foarte limitat din punct de vedere tehnic. Se premiază ciobănia?

Nu am absolut nimic cu el, este foarte tânăr, la început de carieră, dar dă două pase, în dreapta și în stânga, și două lovituri de umăr! Mi se pare că am pierdut esența fotbalului în România, premiem un fotbalist cu un stil de joc foarte rudimentar din punct de vedere tehnic.

Alibec a dat foarte multe goluri, a contribuit la multe lucruri în fotbalul românesc, a făcut spectacol și a dat goluri... sunt revoltat de această decizie! Fotbalul înseamnă spectacol, goluri, driblinguri. Drăgușin nu a oferit absolut nimic. Este prea devreme pentru o asemenea decizie.

Este o decizie eronată, pripită, rușine celor care l-au desemnat! În schimb, trebuia premiat Alibec, care a fost extraordinar de spectaculos și foarte, foarte eficient. Fotbalul înseamnă spectacol, driblinguri, goluri, emoții.

Am fost un jucător care am dat goluri, am oferit emoții suporterilor români. Nimeni nu a oferit emoții suporterilor români mai mult decât Alibec, deci este anul lui! Alibec mi-a transmis emoție pe teren, ceea ce Drăgușin nu a reușit", a spus Florin Răducioiu, pentru GSP.