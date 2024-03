Manuel Neuer, OUT! ”Foarte frustrant”

Germania va înfrunta Franța sâmbătă, 23 martie, de la ora 22:00, și Olanda marți, 26 martie, de la ora 21:45, cu trei luni înainte de startul Campionatului European organizat de nemți și transmis de PRO TV, Pro Arena și VOYO.

Manuel Neuer s-a accidentat însă la unul dintre antrenamentele primei reprezentative și a părăsit cantonamentul naționalei. Portarul se va întoarce la Munchen pentru a începe recuperarea.

Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, a vorbit despre accidentarea lui Manuel Neuer și a precizat că goalkeeper-ul va rata și și derby-ul lui Bayern Munchen cu Borussia Dortmund (sâmbătă, 30 martie, 19:30).

”Neuer e out pentru următoarele două meciuri cu Franța și Olanda și poate și pentru derby-ul Bayern - Dortmund... Dar acolo nu mai e treaba e. E foarte frustrant”, a spus Julian Nagelsmann, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

