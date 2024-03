Anunț din străinătate în cazul lui Florinel Coman! FCSB visează la un mare transfer 

Coman este unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul roș-albaștrilor de două sezoane, contribuind decisiv la poziția de lider pe care FCSB o ocupă în prezent în clasament. Astfel, mijlocașul are șanse să prindă un transfer important în viitorul apropiat, iar presa internațională remarcă evoluțiile sale foarte bune.

Starul FCSB-ului a trecut și prin perioade dificile la vicecampioana en-titre, fiind și criticat de patronul Gigi Becali pentru prestațiile slabe, venite pe fondul accidentărilor suferite. Acum, e în mare formă mijlocașul, astfel că are șanse mari să ajungă la EURO, turneu final care va fi transmis în direct de Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Presa internațională remarcă evoluțiile foarte bune ale lui Florinel Coman la FCSB

Presa internațională remarcă faptul că, după o perioadă destul de lungă în care nu s-a regăsit, Florinel Coman chiar și-a depășit ritmul maxim atins vreodată, fiind la cel mai bun moment din carieră.

”Florinel Coman, la 21 de ani, în sezonul 2019/2020, la FCSB: 40 de meciuri, 15 goluri, 11 pase decisive

”Mbappe de România” era urmărit de multe cluburi de top pe atunci, inclusiv Manchester City. Nu a plecat și, după trei ani mediocri, are în sfârșit un sezon foarte bun”, a notat publicația Football Talent Scout.

Florinel Coman, cel mai bun marcator din Superliga României

Șeptarul liderului din Superligă a devenit astfel la rândul său lider solitar în clasamentul golgheterilor, cu 15 reușite, depășindu-i pe coechipierul Darius Olaru și pe Albion Rrahmani (Rapid), ambii cu câte 14 goluri.

Philip Otele de la CFR Cluj se ține și el aproape, cu 13 reușite.

După primul meci și prima victorie din play-off, 2-1 cu Sepsi, Florinel Coman a ținut să evidențieze faptul că, după înfrângerea cu rivala din Giulești, nu a putut să doarmă două zile. De asemenea, winger-ul roș-albaștrilor a mai precizat că abia așteaptă să revină în echipamentul naționalei României, în vederea celor două partide din luna martie, cu Irlanda de Nord și Columbia.

”Venim după o înfrângere usturătoare. Două zile foarte grele după meci. Două zile nedormite. Stres, gânduri necurate, să spun așa. Dar, ăsta este fotbalul. La o săptămână ai șansa să te remarci din nou și ce ai făcut ieri astăzi nu mai este valabil.

Am văzut meciurile, ne-am bucurat. Dar, până la urmă, nici nu știi. Să te bucuri, să nu te bucuri. Eram la 15 puncte și iată că s-au făcut șapte. Înainte de meci erau patru. Ăsta e fotbalul, ăsta e play-off-ul.

Am vorbit înainte de meci cu un coleg și mi-a spus să-i dau în scurt, să nu-i mai dau la colțul lung. Și uite că a avut dreptate! (n.r. despre golul înscris).

Înainte urmăream echipele, iar acum urmărim să nu fim urmăriți. Am spus-o și înainte de play-off, că dacă vom face un play-off la fel de bun ca cel trecut, cred că vom fi campioni. Știm să ne montăm cu echipe de play-off.

Am mai avut și ocazia cu șutul stâng. Am ieșit că nu mai puteam. Am făcut multe sprinturi și am zis să las locul unui coleg mai proaspăt care dă totul pentru echipă.

(n.r. despre națională) Îmi pare bine că am fost convocat. Mă bucur mult că îmi era dor de națională, de colegi. De abia aștept să îi revăd. Și vreau să începem treaba”, a spus Florinel Coman

În iarnă, un club din Argentina s-a oferit să achite clauza de reziliere de cinci milioane de euro, dar s-a lovit de refuzul fotbalistului, care, după o discuție cu Gigi Becali, a decis să rămână alături de FCSB, cu speranța că va prinde un transfer mai bun în vară.

FCSB, locul 1 în Superliga României

FCSB (locul 1, 35p) și-a asigurat o diferență de șapte puncte față de Universitatea Craiova (locul 2, 28p), care ocupă poziția secundă cu 28 de puncte.

Rapid București (locul 3, 28p) s-a împotmolit în prima etapă a play-off-ului cu Farul Constanța (locul 5, 25p), scor 1-2, în timp ce CFR Cluj (locul 4, 27p) a pierdut cu oltenii, scor 1-2.

Sepsi OSK se situează pe ultima poziție a play-off-ului Superligii României cu 22 de puncte.