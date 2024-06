Luka Modric și-a dat acordul și a semnat! Unde va juca

Cotat la opt milioane de euro de site-urile de specialitate, Luka Modric (38 de ani) a mai avut contract cu echipa de pe ”Santiago Bernabeu” doar până la finele stagiunii recent încheiate.

Doar că jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că a existat un acord între Luka Modric și Real Madrid pentru extinderea înțelegerii contractuale pentru încă un an.

”Luka Modric a semnat un nou contract valabil până în iunie 2025, Real Madrid a semnat și ea. E gata. Modric rămâne pentru încă un sezon”, a scris italianul pe platforma Twitter/X.

???????? Luka Modrić has signed his new contract valid until June 2025, Real Madrid have just counter-signed it.

Done, sealed, completed.

Modrić stays for one more season. ????✨ pic.twitter.com/6bfip9rJow