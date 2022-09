Se pare că echipa lui Jurgen Klopp va oficializa un transfer în cursul zilei de joi. Arthur Melo (26 de ani) de la Juventus va juca pentru Liverpool sub formă de împrumut.

Mijlocașul brazilian care a trecut și pe la FC Barcelona a fost de acord cu termenii și condițiile oferite de Liverpool. Cele două cluburi s-au înțeles, dar nu există, în acest moment, o clauză de cumpărare definitivă în contractul dintre cele două cluburi, anunță Fabrizio Romano.

Here’s Arthur Melo traveling to UK right now in order to complete his move to Liverpool on loan. ???????????? #LFC #DeadlineDay@romeoagresti ⤵️???? pic.twitter.com/92aB2yJxQ2