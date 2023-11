La asta nu se aștepta nimeni! Ce echipă vrea să-l transfere pe Leroy Sane

Atacantul german este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Bayern Munchen și în acest sezon, având cifre impresionante după 18 partide, cu nouă goluri și șapte pase decisive.

În vară, Sane va intra în ultimul an de contract, situație de care ar vrea să profite chiar... Manchester City!

Potrivit jurnalistului german Christian Falk de la publicația Bild, campioana Europei vrea să-l readucă sub comanda lui Pep Guardiola pe jucătorul care a evoluat pe Etihad între 2016 și 2020.

Nu ar fi singura echipă interesată de Leroy Sane. Pe listă ar fi și Liverpool, echipa pregătită de Jurgen Klopp.

Our Story: Manchester City is like Liverpool interested in a Transfer of Leroy Sané in Summer 2024 @BILD_Sport @alto