Jucătorul care a acceptat să „încălzească banca de rezerve” la Barcelona pentru a fi milionar și-a anunțat retragerea 

Fotbalistul camerunez a anunțat, prin intermediul rețelelor sociale, că se retrage. Crescut la SC Bastia și cumpărat de Arsenal în schimbul a 4 milioane de euro, în august 2005, Song a trecut pe la cluburi importante, însă cel mai remarcabil dintre ele a fost FC Barcelona.

Catalanii l-au transferat în august 2012 de la „tunari”, în schimbul a 19 milioane de euro. A jucat 65 de meciuri în tricoul catalanilor, care l-au împrumutat la West Ham în decursul a 4 ani, iar în iulie 2016, când i-a expirat contractul, Song a semnat cu Rubin Kazan.

A stat în Rusia timp de doi ani, apoi a rămas liber de contract jumătate de an, când a semnat cu FC Sion în august 2018. În noiembrie 2020 a semnat cu AS Arta/Solar7 din Djibouti, de unde s-a și retras.

Alex Song se retrage din fotbal

Mijlocașul s-a remarcat cu o declarație controversată făcută despre perioada la FC Barcelona, când a admis că nu i-a păsat să fie rezervă la catalani, ținând cont că avea să încaseze milioane de euro. Song a postat un mesaj pe rețelele sociale în cursul zilei de marți în care își informa fanii de retragere.

„Cu mare tristețe vă anunț că a sosit momentul să îmi agăț ghetele. Călătoria mea care a început în Yaounde ca copil, jucând fără ghete, desculț și pe ciment, mi-a oferit putere și curaj să am succes. Când m-am mutat în Franța și am început să joc pentru Bastia am crezut că am reușit un miracol. Cu toate astea, a fost doar începutul călătoriei mele care a continuat la Arsenal și Barcelona, două dintre cele mai mari cluburi din lume. Atât de mulți oameni m-au ajutat de-a lungul acestui drum, soția mea, copiii, prietenii, familia, agentul, antrenorii și desigur coechipierii, cărora le voi fi mereu recunoscător.

Desigur Charlton, West Ham, Rubin Kazan, Sion și Arta/Solar7 vor rămâne mereu în inima mea. Faptul că am avut onoarea să îmi reprezint țara de 60 de ori m-a umplut de mândrie. Mă simt binecuvântat și încărcat de amintiri multe care vor rămâne alături de mine mereu.

În final, mi-ar plăcea să le mulțumesc fanilor care m-au sprijinit în acest drum. Voi prețui totul. Sper să vă revăd curând”, a scris Song.

Ce a declarat Alex Song despre transferul la FC Barcelona

„Când FC Barcelona mi-a oferit un contract și am văzut cât urmează să câștig, nu m-am gândit de două ori. Am simțit că soția și copiii mei trebuie să aibă o viață comodă odată ce îmi închei carieră. L-am cunoscut pe directorul sportiv și mi-a zis că nu voi prinde multe minute, însă nu mi-a păsat, știam că voi deveni milionar. Nu dădeam doi bani că încălzeam banca pe Camp Nou la câți bani câștigam”, declara Alex Song în urmă cu câțiva ani.