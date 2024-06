Antrenorul portughez, în vârstă de 61 de ani, va primi un salariu generos și va avea ca obiectiv principal să readucă gloria clubului, care nu a mai câștigat titlul în Superliga Turciei de un deceniu.

Mourinho, prezentat oficial

După despărțirea de AS Roma în ianuarie, Mourinho a fost abordat de Fenerbahce, iar președintele clubului, Ali Koç, a reușit să-l convingă să accepte oferta. Contractul semnat este pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. "The Special One" va câștiga 10 milioane de euro pe an, fără bonusuri, iar staff-ul său va primi în total 2 milioane de euro, scrie presa turcă.

Printr-un videoclip postat pe canalul X al clubului, Jose Mourinho a transmis un prim mesaj fanilor.

„Salutare, fani ai lui Fenerbahçe. Vă aştept duminică la Kabojoy şi să începem călătoria noastră împreună”, a fost mesajul transmis de "The Special One", pe rețelele de socializare.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. ???????? 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!???????? pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024

Ambițiile Lui Mourinho

Cu un palmares impresionant, ce include trofee câștigate în Premier League, Serie A, La Liga și Liga Campionilor, Mourinho vine cu promisiunea de a schimba destinul lui Fenerbahce. Clubul turc nu a mai câștigat campionatul de zece ani, iar în sezonul recent încheiat a pierdut podiumul în fața rivalilor de la Galatasaray.

Conform presei din Turcia, Mourinho are la dispoziție un buget de transferuri nelimitat, ceea ce îi permite să vizeze achiziții spectaculoase. Primele ținte sunt Ilkay Gundogan și Robert Lewandowski de la Barcelona. Gundogan, în vârstă de 33 de ani, a marcat cinci goluri în 33 de partide în La Liga, în timp ce Lewandowski a fost golgheterul echipei cu 19 reușite.

Pe lângă aceștia, Mourinho mai are în vizor jucători precum Romelu Lukaku, Anderson Talisca și Paulo Dybala. Ambițiile lui Mourinho de a construi o echipă competitivă și de a aduce titlul înapoi la Fenerbahce sunt clare și ambițioase.