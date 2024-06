Cum a reacționat Mats Hummels, după ce a pierdut finala Champions League

După înfrângerea Borussiei Dortmund în finala Ligii Campionilor împotriva Real Madrid, veteranul echipei germane, Mats Hummels, a exprimat mândrie față de echipa sa și a scos în evidență calitatea fotbalului prestat de colegii săi, în ciuda rezultatului negativ.

Borussia Dortmund a pierdut cu 0-2, cu goluri marcate de Dani Carvajal în minutul 74 și Vinicius Jr. în minutul 83.

Mats Hummels: "Sunt foarte mândru de echipă"

Mats Hummels a lăudat curajul și inima cu care a jucat echipa sa și a menționat că micile greșeli au fost decisive în fața unei echipe atât de eficiente precum Real Madrid. Fundașul a remarcat că "galacticii" rareori face greșeli și nu oferă adversarilor oportunități ușoare de a marca.

"Am făcut un meci foarte bun. Sunt foarte mândru de echipă, pentru cum ne-am prezentat aici. Am jucat curajos, cu inimă și am prestat un fotbal de calitate. Doar că am ratat mult, apoi Real Madrid a lovit, așa cum a făcut de multe ori înainte. Apoi facem o mică greșeală și Real marchează ca și cum ar fi făcut asta de 100 de ani. Asta e o calitate în sine. Doare astăzi. Ei fac greșeli foarte rar. Nu-ți oferă niciodată cu adevărat șansa de a înscrie un gol ușor. Am avut patru ocazii și una dintre ele trebuia să intre. Nu este vorba despre a arăta cu degetul. Karim Adeyemi a avut două șuturi grozave," a declarat Hummels după meci.

Aceasta a fost a doua finală de Liga Campionilor pierdută de Borussia Dortmund pe stadionul Wembley, după cea din 2013 când au fost învinși de Bayern München cu 2-1.

Record de trofee Champions League câștigate

Astfel, recordul de 6 trofee Champions League (Cupa Campionilor Europeni) câștigate, deținut de legendarul Paco Gento (1956, 1957, 1958, 1959, 1960 și 1966, toate cu Real Madrid), a fost egalat acum de nu mai puțin de patru fotbaliști ai lui Carlo Ancelotti.

Toni Kroos, Dani Carvajal, Luka Modric și Nacho Fernandez au bifat al șaselea succes în Champions League!

Kroos are un trofeu cu Bayern Munchen (2013), celelalte cu Real Madrid (2016, 2017, 2018, 2022 și 2024) alături de Carvajal, Modric și Nacho, care au mai câștigat Champions League cu ”albii” și în 2014.