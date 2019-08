Il mai stiti pe Gignac? Atacantul francez a devenit in 4 ani cel mai bun marcator all-time pentru Tigres! Cate goluri a marcat in 152 de partide

Andre-Pierre Gignac a intrat in istoria celor de la Tigres.

Fost atacant la Toulouse si Marseille, Gignac a surprins in 2015 cand a ales sa plece la doar 28 de ani in Mexic la Tigres. El tocmai devenise un nume important in nationala Frantei, fiind convocat pentru EURO 2016 unde a jucat 6 din cele 7 partide. Plecarea in Mexic l-a facut sa-si piarda locul la nationala, insa a intrat in inimile fanilor.

Gignac a reusit in doar 4 ani sa devina cel mai bun marcator din istoria clubului! Azi-noapte, Gignac a inscris in minutul 89 unicul gol al partidei cu cei de la Pumas si l-a depasit pe legendarul Tomas Boy in clasamentul golgheterilor all-time ai lui Tigres. Gignac a ajuns la 105 goluri in doar 152 de partide!

Gignac a marcat 93 de goluri in campionatul din Mexic, 2 goluri in Cupa Mexicului, 1 gol in Supercupa Mexicului, 8 goluri in Concachampions si 1 gol in Copa Libertadores. 74 dintre goluri au venit pe propriul teren si 31 de goluri in deplasare.

