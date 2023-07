Gafă uriașă făcută de MLS! Sergio Busquets, prezentat cu o poză a lui Alvaro Arbeloa! Cum s-au „repliat” americanii 

Mijlocașul spaniol a semnat cu Inter Miami din postura de fotbalist liber de contract, după ce s-a despărțit de FC Barcelona. Sergio Busquets a ales să semneze cu echipa pentru care va juca și Leo Messi, cel cu care a împărțit vestiarul mai bine de un deceniu, cei doi fiind prezentați împreună.

Contul oficial Major League Soccer a făcut însă o gafă serioasă în momentul în care a făcut o postare de prezentare pentru Sergio Busquets.

Pe contul de Twitter al MLS s-a postat o fotografie de la Campionatul Mondial din 2010 câștigat de Spania, alături de toate trofeele câștigate de Sergio Busquets în carieră. Eroarea americanilor a fost însă faptul că au folosit o poză în care apare Alvaro Arbeloa sărutând Cupa Mondială, nu Sergio Busquets, alături de descrierea: „Tot ce face e să câștige!”.

Image: The official MLS Twitter page put a photo of Arbeloa during Sergio Busquet's announcement tweet. pic.twitter.com/PDoMmDY1gz

Momentul a stârnit extrem de multe reacții, însă cei care se ocupă de cont s-au „repliat” rapid. Au postat ulterior un colaj corect, în care apare Sergio Busquets, iar ca reply au postat câte o poză cu Busquets și Arbeloa, amândoi cu Cupa Mondială în mână, alături de descrierea: „De ce Arbeloa și Busquets arată atât de similar în aceste poze? Administratorul contului are nevoie de ochelari noi”.

why do arbeloa and busquets look so similar in these. admin needs new glasses…????????‍♂️ pic.twitter.com/dxRmOvdMaI