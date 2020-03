(P) Ultimate Quaran-Team, turneul momentului de FIFA20 la care participa super-echipe din Europa! Pe cine pariezi?

Un club din liga a 4-a engleza vine cu o idee inedita, in plina pauza competitionala. Leyton Orient organizeaza online turneul Ultimate Quaran-Team, o competitie dedicata cluburilor europene, care se dueleaza in... jocuri pe consola! Astfel, fiecare club din cele 128 participante si-a desemnat ca "titulari" la butoane cei mai abili jucatori de PS4, intr-un turneu inedit, cu reguli proprii!

Se joaca doua reprize a cate 6 minute, pe consola PS4, iar jucatorii trebuie sa concureze doar cu echipa de care apartin. Lista de meciuri arata cu totul si cu totul inedit. Credeai ca nu vei apuca sa pariezi vreodata pe un meci Newcastle vs Sion sau Middlesbrough vs Central Coast Mariners? Acum poti, pe efortuna.ro!

Intrecerea Ultimate Quaran-Team a inceput pe 22 martie, iar efortuna.ro a avut si are in oferta toate meciurile. Se joaca in sistem eliminatoriu, iar astazi (27.03) si maine (28.03) este programata runda din "16"-imile competitiei. Finala Ultimate Quaran-Team este programata vineri, 3 aprilie, de la ora 21:00.

Printre cluburile de top participante la turneu se numara: Manchester City, Ajax, AS Roma, Crystal Palace, Fiorentina, Lokomotiv Moscova, Newcastle sau West Ham United. Unele au fost deja eliminate, la fel ca si "gazda" competitiei, Leyton Orient, in primul tur, dar in “16”-imi au ramas destule echipe “tari”, ce se vor infrunta in dueluri de top, oricand posibile si in cupele europene: Manchester City – PSV, Lokomotiv Moscova – RC Celta, LOSC Lille – RB Salzburg, Utrecht – Midtjylland sau Norwich – Standard Liege.

