Fernando Torres este gata să antreneze o nouă echipă!

Retras în 2019, după o ultimă experiență în Japonia, la Sagan Tosu, Fernando Torres este de aproape trei ani antrenor la Centrul de Copii și Juniori de la Atletico Madrid.

Tehnicianul va pleca de la echipa U19 a lui Atletico Madrid la finele acestui sezon, scrie publicația Relevo.

Dorința fostului campion mondial și european este de a prelua o altă echipă. Torres consideră că ar fi gata de o nouă provocare, probabil la o echipă de seniori.

???? Fernando Torres will step down as Atlético U19s coach after the current season. He believes he has completed a cycle and wants a new challenge.

(Source: @relevo) pic.twitter.com/soz7UGOcFm