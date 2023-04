FC Barcelona l-a vândut la începutul sezonului și îl vrea înapoi! Condițiile transferului

Gabonezul a fost vândut de către FC Barcelona în toamna anului trecut pentru 12 milioane de euro, moment în care cota fotbalistului pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 15 milioane. Acum, Aubameyang e apreciat de Transfermarkt la șapte milioane de euro!

Potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, catalanii îl vor înapoi pe Aubameyang drept rezerva lui Robert Lewandowski. La FC Barcelona, gabonezul a bifat 24 de apariții și a reușit să marcheze 13 goluri!

„Știu că Pierre Aubameyang rămâne pe lista Barcei ca atacant de rezervă pentru sezonul viitor. Auba o să o părăsească pe Chelsea și i-ar plăcea să se întoarcă la Barca”, a scris Fabrizio Romano într-o postare pe Twitter.

Understand Pierre Aubameyang remains in Barça list as back up striker for next season. Auba will leave Chelsea — he’d love to return to Barça. ???????? #FCB

Deal will depend on Financial Fair Play.

Vitor Roque, always been the favourite option but difficult due to high price tag. pic.twitter.com/pMY4OrCN0P