Echipa lui Răzvan Lucescu, numărul unu mondial. Ce performanță pentru antrenorul român!

Antrenorul român Răzvan Lucescu a obținut o performanță de excepție la echipa PAOK Salonic, clasându-se pe primul loc într-un clasament global al eficienței șuturilor, conform unui studiu publicat de Observatorul pentru Fotbal al CIES (Centrul Internațional pentru Studii Sportive) din Neuchâtel, Elveția.

Studiul a analizat 900 de cluburi din 54 de ligi, luând în considerare trei variabile: numărul așteptat de goluri din ocazii periculoase create, numărul de șuturi pe spațiul porții și numărul total de șuturi la poartă. PAOK Salonic a obținut un procentaj impresionant de +0,69 goluri pe meci, situându-se în fruntea clasamentului.

Pe podiumul acestui clasament se regăsesc Sporting Lisabona (+0,59) și AS Roma (+0,52). În ceea ce privește echipele românești, FC Rapid București se remarcă prin poziția excelentă ocupată, locul 13 mondial, cu un procentaj de +0,43, depășind alte echipe din Superligă.

Este o dovadă a muncii și competenței antrenorului român Răzvan Lucescu, care a reușit să conducă echipa PAOK Salonic către performanțe remarcabile în eficiența șuturilor, consolidându-și astfel reputația în lumea fotbalului internațional.

* În acest clasament nu se includ penalty-urile

1. PAOK Salonic (Grecia) +0,69

2. Sporting Lisabona (Portugalia) +0,59

3. AS Roma (Italia) +0,52

4. Jagiellonia Bialystok (Polonia) +0,51

5. FC Sion (Elveţia/liga a doua) +0,49

6. Fortuna Dusseldorf (Germania/liga a doua) +0,49

7. Wigan Athletic (Anglia/liga a treia) +0,47

8. Al-Nassr FC (Arabia Saudită) +0,45

9. Norwich City (Anglia/liga a doua) +0,44

10. Internazionale Milano (Italia) +0,44

11. Deportivo Saprissa (Costa Rica) +0,44

12. Arsenal Londra (Anglia) +0,43

13. Rapid Bucureşti (România) +0,43

The 455th CIES Football Observatory Weekly Post model ranks teams according to their shooting efficiency. Measured on the basis of 3 variables: the # of expected goals according to the dangerousness of the chances created (not penalties) the # of shots on target and in total. pic.twitter.com/kzCvu0P9G2