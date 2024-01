„Sunt atacat din toate părțile pentru că sunt geloși!” Reacția lui Marius Șumudică după criticile primite: „Președintele lor mi-a mulțumit”

Marius Șumudică a fost aproape să obțină o victorie mare pe terenul liderului din Super Lig, însă echipa sa a încasat două goluri în a doua repriză. Antrenorul român a fost în centrul atenției în ultimele săptămâni, după mai multe reacții controversate pe care le-a avut după meciuri, inclusiv un confllict cu oficialii lui Fenerbahce, iar după meciul cu Galatasaray a fost dur criticat.

Marius Șumudică le-a răspuns criticilor: „Sunt geloși!”

Tehnicianul lui Gaziantep a fost criticat de către analiști sportivi din Turcia, dar și foști fotbaliști, iar acum le-a răspuns tuturor, printr-o reacție amplă. Totodată, Marius Șumudică a pus reacțiile negative la adresa sa pe seama geloziei și a dezvăluit că președintele Galatei a fost după meci la el pentru a-și arăta recunoștința față de faptul că activeză în fotbalul turc.

„Pot să spun următorul lucru, am jucat cu o echipă care valorează 300 de milioane de euro. Mi-au lipsit cinci jucători din primii 11: Gradel, care e la Cupa Africii, Ogun şi Mustafa, doi turci care au avut cartonaşe, N’Koulou pe care l-am luat de la Aris şi Acosta, căpitanul naţionalei din Honduras.

Nu-i uşor, când ţie îţi lipsesc cinci jucători şi lui Galata nu îi lipseşte nimic… Am fost la un pas să scot un rezultat extraordinar. Cu 40.000 de fani în spate, cu atmosferă. Este singurul stadion pe care l-am văzut unde suporterii nu stau pe scaune, doar în picioare.

Dar am fost la un pas. Am jucat bine, uite că îmi ajut jucătorii români să crească şi fac lucruri pe care alţii nu le fac. Un campionat foarte greu. Am jucat împotriva lui Mertens, Icardi, Zaha, despre ce vorbim?

Jucători care au 10-15 milioane salariu. Asta-i viaţa. Nu mai zic nimic, nu le răspund. E treaba lor, dar asta facem. Distrugem antrenorii care lucrează în străinătate. Aş vrea să văd câţi antrenori au lucrat în ultimii 10 ani în Turcia, câţi au reuşit?

Şi nu mi-e uşor. Sunt atacat din toate părţile. Şi aici la fel. Pentru că sunt geloşi, e un popor gelos. Asta e. Îmi văd de treabă şi sper să îi scap de la retrogradare. E ca şi cum aş câştiga campionatul.

După şase etape, când i-am luat, aveau zero puncte, pe ultimul loc. Ăsta e cel mai important meci, cu Kayseri. Trebuie să îl câştig neapărat. Să pierd cu o astfel de echipă în minutul 90, să dea ăla golul vieţii, ca van Basten.

Să vină după meci preşedintele lor să îmi strângă mâna şi să zică «Îţi mulţumesc că eşti în fotbalul din Turcia» înseamnă mult, mult. Şi să mă aplaude la final şi suporterii lui Galata… Lumea vede doar părţile rele.

Nu vreau să fac comparaţii unde antrenez eu şi ce nivel e. Dar mai trebuie spuse lucrurilor pe nume. M-am săturat numai de critici”, a declarat Marius Șumudică pentru Fanatik.

Marius Șumudică a preluat Gaziantep în luna septembrie, iar de atunci a bifat 21 de meciuri în campionat și Cupa Turciei, reușind să câștige nouă dintre acestea. Patru s-au încheiat la egalitate, iar opt au fost înfrângeri.

Marius Șumudică, desființat în direct în Turcia

Mai mulți jurnaliști din Turcia i-au cerut plecarea lui Marius Șumudică de la echipă după meciul pierdut la limită cu Galatasaray.

„Șumudică este un om fără caracter. E complet glumeț! Ceea ce ai arătat astăzi Turciei a fost o rușine. Te aperi cu 10 oameni și pui un om în față. Nu este clar ce faci!”, a spus Batuhan Karadeniz, fost fotbalist turc la Beșiktaș și Trabzonspor, în prezent analist TV.

”'Am arătat ce putere are Gaziantep', asta a fost explicația lui. Dacă eram președinte, îi terminam contractul azi. Despre ce putere vorbește Șumudică?”, a spus Ersin Duzen, moderator TV.

”Mă întreb de ce maestrul Șumudică vorbește atât de mult după meci și a dormit 90 de minute pe bancă astăzi?”, a spus Erman Toroglu, fost fotbalist turc, în prezent analist TV.

”Du-te, frate! Țara ta e aproape, poți să mergi cu mașina. Dacă e greu, ce mai faci aici? Se crede Guardiola”, a spus și Murat Așik, moderator TV, enervat de declarația tehnicianului, care a spus că ”sunt un antrenor român care muncește în Turcia, asta poate fi dificil uneori”.