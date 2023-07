Cele două echipe s-au confruntat în cadrul unui cantonament. Adrian Mutu și-a făcut, astfel, debutul pe banca tehnică a lui Neftchi Baku, dar cu stângul. Azerii au pierdut cu 0-1. Edin Dzeko a fost unicul marcator al partidei (minutul 72).

Cum a comentat Adi Mutu primul său meci de la Neftchi Baku

Adrian Mutu a vorbit după primul joc la cârma lui Neftchi Baku și a remarcat faptul că a fost satisfăcut de ce au arătat elevii săi împotriva turcilor de la Fenerbahce. A fost a doua zi când românul a lucrat cu azerii.

„A fost un meci bun. Sunt satisfăcut cu jocul nostrul. E a doua zi de când lucrez cu echipa. Hai să mergem mai departe. Sunt satisfăcu de calitatea arătată în acest cantonament. Ne va face bine”, a spus Adrian Mutu, potrivit Azerisport.

„Ai vorbit cu Reghecampf?” Adrian Mutu a oferit răspunsul în presa din Azerbaidjan

Printre altele, reprezentanții mass-media l-au întrebat pe Adrian Mutu și despre Laurențiu Reghecampf, fostul antrenor de la Neftchi Baku.

„(n.r. Ai vorbit cu antrenorul precedent al echipei, Laurențiu Regehcampf, sau nu ai considerat că e necesar?) Bineînțeles că am vorbit cu el. Suntem prieteni încă din copilărie, am jucat împreună. Ne știm bine. Aici vrem să implementăm un nou proiect. Neftchi în acest an va fi o echipă diferită, mult mai puternică.

Ne vom lupta pentru titluri. Bineînțeles, noi am discutat la general. Dar pentru mine cel mai important a fost să înțeles și să-mi formez propria opinie mai degrabă decât să ascult părerile celorlalte”, a spus Adrian Mutu, potrivit Azerisport.

Obiective pentru Adrian Mutu: titlul și grupele Champions League

"Sunt onorat să fiu numit antrenor principal la Neftchi. E cel mai mare club din Azerbaidjan cu cea mai mare și mai pasionată bază de fani din țară. Suporterii sunt renumiți în Europa pentru pasiunea și loialitatea lor și sper să construiesc o legătură bună cu ei.

Scopul meu e să o aduc pe Neftchi înapoi unde îi e locul. Să domine Azerbaidjanul și să reprezinte țara în Europa cu mândrie și onoare.

Neftchi are un proiect uriaș, care include printre altele restructurarea clubului și modernizarea acestuia în conformitate cu conceptul unui club de fotbal european modern", a declarat Mutu la semnarea contractului cu echipa din Baku.