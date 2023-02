UPDATE 18:55 Superstarul portughez a mai pasat decisiv o dată, la golul victoriei înscris de Madu, în minutul 78. Ronaldo a primit în fața porții, însă a preluat balonul greșit, trimițând mingea spre coechipierul său, care a trimis în plasă.

⚽️ ???????????????? ???????? ???????????????????? ???????? Abdullah Madu fires the hosts in front after another Ronaldo assist. VAR confirms...it's good! ????#RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @altaawpic.twitter.com/KaUOoQa02E — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 17, 2023

Noua echipă a lui Cristiano Ronaldo caută să își consolideze poziția de lider în clasament. Al-Nassr a deschis scorul în minutul 17 și, deși nu a reușit să marcheze după ce meciul trecut a înscris de patru ori, superstarul portughez s-a remarcat cu un assist de senzație.

Cristiano Ronaldo i-a pasat decisiv lui Ghareeb din propria jumătate de teren, lansându-și perfect coechipierul către poarta adversă. Jucătorul a reușit să deschidă astfel scorul, iar atacantul transferat în această iarnă și-a trecut în cont și primul assist la noua echipă.

Cum a reacționat Cristiano Ronaldo la plecarea lui Vincent Aboubakar

Căpitanul selecţionatei cameruneze s-a aflat în centrul unei situaţii delicate la începutul lunii ianuarie, când precedentul său club, Al Nassr, a reziliat contractul său pentru a elibera unul din cele opt locuri de jucători străini autorizaţi de Federaţia saudită, pentru a permite venirea vedetei portugheze Cristiano Ronaldo.

Vincent Aboubakar a revenit la Beşiktaş după un an şi jumătate de la plecarea sa de la Istanbul, a anunţat clubul turc.

"Am vorbit puțin, mi-a spus că vrea să rămân. I-am explicat că nu mai stau, din motive personale. M-a întrebat unde se află familia mea, i-am spus că în Franța și că prefer Turcia, pentru că este mai aproape.

Atunci mi-a mărturisit căeste mai bine, dacă familia este atât de departe, e mai complicat. Am fost ferm, am vrut să plec. Am avut mai multe oferte, cei de la Al Nassr voiau să rămân până la finalul sezonului", a povestit camerunezul.