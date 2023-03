Colosul Zlatan. Reacția lui Ibrahimovic după ce a stabilit un nou record la preliminariile EURO 2024

Oaspeții au reușit să se impună categoric cu 3-0 pe „Friends Arena” din Solna, în fața a aproximativ 50.000 de oameni care au venit să urmărească meciul din prima rundă a calificărilor pentru Campionatul European din 2024.

În minutul 73, Zlatan Ibrahimovic l-a înlocuit pe Alexander Isak, iar asta l-a făcut pe starul suedez să devină cel mai în vârstă jucător care a evoluat la preliminariile unui european. Cu „leul” în teren, Suedia a mai încasat un singur gol.

După meci, vârful a exprimat faptul că își dorește să joace în continuare fotbal și că, atât timp cât cei de la AC Milan îl țin la echipă, va fi fericit.

„Vreau să continui să evoluez, bineînțeles, dacă mă simt bine, că asta e prioritatea mea. Mă simt foarte bine și la Milan. Dacă vor să mă păstreze, eu sunt fericit. Sunt disponibil”, a spus Zlatan Ibrahimovic, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Zlatan Ibrahimović became the oldest player ever to appear in Euro qualifier match, aged 41 ????????????

“I want to continue playing football, of course if I feel good this is my priority. I feel very good at Milan, if they want me to keep me I’m happy. I’m available”, he said. pic.twitter.com/d7Vcwh0ABX