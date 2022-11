Cine este favorit să o preia pe Rangers, echipa lui Ianis Hagi, rămasă fără antrenor

Scoțienii caută, acum, un alt tehnician care să preia echipa înainte de reluarea campionatului. Chiar dacă a apărut în spațiul public chiar și varianta revenirii lui Steven Gerrard, liber de contract după despărțirea de Aston Villa, se pare că un alt antrenor este favorit să preia fosta campioană a Scoției.

Michael Beale (42 de ani), antrenorul de la QPR, ar fi favorit să preia echipa la care evoluează Ianis Hagi, notează Ibrox News. Tehnicianul antrenează la QPR din vara anului 2022, și a fost secundul lui Gerrard la Rangers și Aston Villa.

La nivel de juniori, Beale a mai lucrat în cadrul cluburilor Chelsea, Liverpool și Sao Paulo. Rămâne de văzut dacă QPR ar fi de acord să renunțe la tehnicianul său, având în vedere că acesta mai are contract până în 2025.

Locul 2 în Scottish Premier League după 15 etape și dezastrul din grupele Champions League, acolo unde Rangers a devenit oficial cea mai slabă echipă din istoria competiției, i-au fost fatale managerului Giovanni van Bronckhorst, care astăzi s-a despărțit de vicecampioana Scoției.

”Ajuns la club în urmă cu un an, Gio a condus echipa în cincea finală de cupă europeană din istorie și a câștigat Cupa Scoției. Totodată, a ajuns pentru prima dată în ultimii 12 ani în grupele Champions League.

Din păcate, rezultatele din lunile recente nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și decizia luată astăzi a fost să încheiem contractul managerului”, a anunțat luni la prânz clubul la care este legitimat și Ianis Hagi, recent revenit la antrenamente după o accidentare gravă.

Giovanni van Bronckhorst, fost internațional olandez (vicecampion mondial în 2010), mai antrenase înainte de Rangers pe Feyenoord Rotterdam și Guangzhou R&F (China).

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.

The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS