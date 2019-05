Cel mai longeviv antrenor din lume activeaza de 65 de ani! A inceput in anul in care Regina Elisabeta a fost inscaunata pe tron, iar Stalin a murit

Scotienii l-au descoperit pe cel mai longeviv antrenor din fotbalul international. De 65 de ani, Larry Barilli activeaza intr-o liga inferioara.

Larry Barilli este cel mai longeviv antrenor scotian, el depasindu-l cu mult pe Sir Alex Ferguson. Veteranul tehnician nu a ajuns, insa, si la performantele fostului antrenor al lui Manchester United. El a activat intreaga cariera in micutul orasel Greenock, cu o populatie de 45.000 de locuitori.

Acum in varsta de 83 de ani, Larry Barilli recunoaste ca nu mai merge zilnic la antrenamentele jucatorilor, dar este in fiecare weekend pe banca tehnica. De 66 de ani e legat echipele din Greenock.

Larry Barilli a fost mai intai jucator, apoi a devenit antrenor la formatia care s-a numit mai intai Barnhill Rovers. Acum, echipa lui se numeste Chaplins.

In ultimul meci, Chaplins au castigat cu 8-2 derbyul local cu Belleaire, scrie BBC.

"M-am bucurat ca si cum am castigat campionatul. Nu ma asteptam", a spus Larry Barilli dupa meci, potrivit sursei citate.

Larry Barilli este o legenda locala si a inceput sa lucreze la echipa in 1953, an in care Regina Elisabeta a fost inscaunata pe tronul Angliei, iar Joseph Stalin a incetat din viata.

"Am avut cateva echipa fantastice si cateva destul de slabe de-a lungul anilor. Am castigat 11 titluri locale in ligi diferite si 23 din 36 de finale disputate", a povestit acesta.

Potrivit BBC, Larry Barilli are la activ peste 2.000 de meciuri ca antrenor. El spune ca "a ratat doar cateva in cariera sa".

"Am ratat botezul nepoatei pentru ca aveam meci"



Larry Barilli a povestit intr-un interviu ca a ratat botezul unei nepoate pentru ca a avut meci.

"A fost destul de rusinos pentru mine...dar aveam meci. M-am simtit prost la final", a spus el.

Pe langa functia de antrenor, Larry este si magazionerul celor de la Chaplins. El se ocupa de echipamente si se asigura ca acestea sunt curatate pentru fiecare meci.

In paralel, Larry Barilli si-a petrecut viata la volan. El a fost taximetrist.

"Cred ca fotbalul de acum cativa ani era mai bun. Pe vremea mea atacai pentru a castiga meciuri. Acum paseaza in spate prea mult, e cam plictisitor", spune el.