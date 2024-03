Echipa românului a câștigat un singur meci în ultimele 11 etape și este pe locul 18, cu 28 de puncte, la unul distanță de ultimul loc care asigură salvarea directă de la retrogradare.

Marius Șumudică își negociază plecarea de la Gaziantep

Turcii au anunțat, în dimineața zilei de miercuri, că despărțirea dintre Marius Șumudică și Gaziantep este iminentă. În acest moment, din informațiile PRO TV și Sport.ro, cele două părți negociază condițiile rezilierii contractului.

Antrenorul ar vrea să obțină o sumă de bani din partea conducerii dacă va pleca de la echipă cu trei luni înainte de expirarea contractului.

Conducerea lui Gaziantep s-a hotărât deja și în privința următorului antrenor. Alesul este Hamza Hamzaoğlu, cu trei trofee câștigate pe banca lui Galatasaray în sezonul 2014-2015.

Marius Șumudică a fost numit pe banca celor de la Gaziantep în luna septembrie și avea ca obiectiv salvarea echipei de la retrogradare. Până acum a strâns 27 de meciuri, reușind să câștige zece dintre acestea. Șase s-au încheiat la egalitate și 11 au fost înfrângeri.

Marius Șumudică a criticat dur arbitrajul după înfrângerea cu Antalya: "Cine face tam-tam este tolerat"

Șumudică a avut o reacție dură la adresa arbitrajului după înfrângerea cu 1-0 în deplasare cu Antalyaspor, din ultima etapă de campionat.

”Putem spune că arbitrii tolerează pe cei care fac scandal în legătură cu ei. Rezultatul este clar.

A fost un meci deschis, frumos, am jucat un fotbal bun, dar vreau să spun ceva. Am văzut cum arbitrul și-a schimbat decizia, la Maxim e sută la sută penalty. Nimeni nu a spus nimic la TV, nu am pus presiune deloc. Aici cine pune presiune primește un ușor avantaj.

E penalty clar la Maxim, toți au văzut. Arbitrul s-a dus la monitor și nu a vrut să vadă că a fost penalty. E vina noastră că nu facem scandal la televizor? Nu vreau să vorbesc acum la cald despre plecare. Sunt probleme de vestiar, nu le mai spun la televizor. Trebuie să rămână în vestiar”, a declarat Marius Șumudică după eșecul de luni din Super Lig.