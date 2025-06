Bătrânul și marea galbenă. Caramavrov apreciază jocul avântat și inventiv al naționalei Under 19

Am văzut în sfârșit un fotbal pozitiv, cu trasee bine exersate, cu jucători care știu ce au de făcut. Cu unii pe care îi ascultă mingea - bun acest David Matei, venit la Universitatea Craiova de la Steaua, dar ar fi și mai bun dacă și-ar pune mai mult calitățile în slujba echipei. Oricum, un jucător tehnic, care știe să dribleze, cum nu prea am văzut nici la naționala mare, nici la cea U21. Plus că băieții noștri trag foarte mult la poartă, dovadă și statistica meciului: 30-9 la total șuturi și 9-2 la șuturi pe poartă.



Și am mai văzut o echipă energică, niște băieți care pun osul la treabă, joacă agresiv – 74% tacklinguri câștigate -, un spirit pe care aș vrea să-l simțim și la celelalte naționale, o mare galbenă care cucerește teritorii, știe să se retragă atunci când e nevoie, să sufere (la 0-1) și să arunce valul decisiv în prelungiri.



Bătrânul Ion Marin a făcut echipă, a simțit asta cu experiența lui de peste 30 de ani ca antrenor, nu degeaba a fost atât de optimist înaintea turneului final. A căutat jucători în străinătate, s-a informat, i-a urmărit, a cerut turnee și meciuri de pregătire tari și a primit, așa că băieții aleși de el s-au călit cu Spania, Portugalia, Germania...



Băsceanu e cel mai bun



Sincer, Luca Băsceanu mi-a părut cel mai bun jucător al nostru, intrarea lui s-a făcut simțită imediat în jocul echipei, care a fost mult mai periculoasă în atac și și-a creat multe ocazii după minutul 60. Ar cam trebui ca jucătorul Farului, pasator decisiv la golul de 1-1, să fie titular contra Spaniei, așa cum ar trebui să se întâmăple și cu David Barbu, autorul golului victorios.



Mi-a mai plăcut fundașul central Emanuel Marincău, fiul lui Raul Marincău, fost fundaș central la FC Argeș, UTA sau U Cluj. Juniorul pare chiar că se coordonează mai bine decât părintele său, a crescut în fotbalul german, e la Mainz, deci cu perspective excepționale.



La minusuri, portarul Munteanu, ezitant și aerian, erorile lui puteau să ne coste. Poate ar trebui folosit Mate Simon în jocul următor.



Concluzionând, un prim meci reușit al naționalei U19, care sperăm să fie dublat ca intensitate și mod de abordare și împotriva unui adversar mai valoros decât Muntenegru, reprezentativa Spaniei.



Din ce am văzut vineri seara, băieții noștri au tot dreptul să viseze la o calificare în semifinale.

VIDEO EXCLUSIV Rezumat România U19 - Muntenegru U19 2-1