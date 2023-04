Au bătut palma cu Luka Modric! Contract până în 2024

În plus, croatul a primit și o ofertă de aproximativ 60 de milioane de euro pentru două sezoane din partea celor de la Al-Nassr, unde putea fi din nou coleg cu Cristiano Ronaldo, dar fostul Balon de Aur a ales să rămână în Europa.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Modric a bătut palma cu Real Madrid și va semna un contract valabil pentru încă un sezon cu echipa de pe ”Santiago Bernabeu”.

Format de Dinamo Zagreb, Modric a ajuns în 2008 la Tottenham, pentru 22,5 milioane de euro. Patru ani mai târziu, croatul a făcut pasul la Real Madrid, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.

???? Done Deal and confirmed! Luka #Modric will extend his contract with #RealMadrid until 2024. #transfers https://t.co/X6f1yeki1Y