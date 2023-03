Luka Modric a rupt tăcerea cu privire la zvonurile legate de transferul său la Al-Nassr

Având în vedere faptul că înțelegerea sa cu gruparea de pe Santiago Bernabeu expiră în câteva luni, s-a vehiculat faptul că Luka Modric ar ajunge la Al-Nassr, lângă fostul său coleg de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Croatul, câștigător al Balonului de Aur din 2018, a vorbit despre posibila sa mutare la arabi și a evidențiat cât se poate de clar că singurul loc în care vrea să se afle e Madrid, la echipa unde și-a trecut în CV de cinci ori trofeul Champions League.

„Dorințele mele se știu. Vreau să rămân la Real Madrid. Vreau să cred și să sper că asta se va și întâmpla. În rest, sunt doar prezumții și zvonuri. Repet pentru a suta oară, sper și cred că voi rămâne la Real Madrid”, a spus Luka Modric, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

