Asta este CEA MAI TARE FAZA din fotbal! Cum si-a salvat un copil de mingi echipa preferata de la gol! Decizia arbitrului i-a infuriat pe oaspeti

Un copil de mingi a oferit imaginile saptamanii la un meci din Algeria.

Pustiul si-a ajutat echipa preferata intr-un moment important. Faza a avut loc in meciul echipelor de tineret HB Chelghoum Laid si MSB Batna, din campionatul Algeriei.

Intr-un moment in care oaspetii au pornit pe contraatac, iar poarta era goala dupa o iesire a goalkeeper-ului gazdelor, copilul de mingi nu a stat pe ganduri, a intrat in teren, s-a postat in fata portii si a degajat cu incredere, evitand ca echipa lui preferata sa incaseze un gol.

@AlgeriaLfp@LesVerts

Shot de saison ????????????

Regardez ce qu'un collectionneur de balles a fait à l'équipe de Hilal Chalghoum Eid après une contre-attaque de Mouloudia Batna lors du match de réserve aujourd'hui???????????? pic.twitter.com/r3Pl5w90ZG — Football_ALGERIAN???????? 100% (@Footbal_bilel88) February 27, 2021

Arbitrul nu a avut nimic de obiectat si a lasat faza sa continue, lucru care a starnit nemultumirea oaspetilor a caror minge se ducea direct in plasa.

Din nefericire pentru copil, partida s-a incheiat cu scorul de 3-5, insa imaginile cu el au devenit virale.